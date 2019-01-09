Зимник "Аксарка - Салехард - Панаевск - Яр-Сале" может быть открыт в ближайшее время

Сегодня специальная комиссия по приемке зимников проверяет готовность сезонной автодороги "Аксарка - Салехард - Панаевск - Яр-Сале" к вводу в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Специалисты проверят трассу, проведут замеры льда на ледовых переправах, чтобы определить допустимый тоннаж, оценят состояние проезжей части и наличие сигнальных вех и дорожных знаков. После чего будет принято решение об открытии зимника.

Остальные зимние автодороги открыты для всех видов транспорта. Зимником "Салехард - Надым" могут воспользоваться автомобили массой до пяти тонн, "Уренгой - Красноселькуп" - до 30 тонн, "Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги" - до 15 тонн.