09 Января 2019
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Общество За рубежом

Еще одно поместье: принц Гарри и Меган Маркл устраивают тайные вечеринки на природе

Похоже, с появлением супруги миф о скромности внука британской королевы – принца Гарри (34) – начал стремительно рушиться. Сейчас для Гарри и Меган Маркл (37) ускоренными темпами ремонтируют коттедж Фрогмор в Виндзоре – в это поместье они переберутся весной, после появления на свет их первенца. Но ремонт – не повод отказывать себе в роскошном отдыхе на природе.

Так, The Daily Mail сообщает, что Гарри и Меган сейчас проводят время в милейшем 300-летнем поместье Котсуолд на Оксфордширских холмах. По слухам, пара арендовала дом и прилегающую территорию на два года еще до свадьбы в мае 2018 года.

Дом, фотографии которого опубликовало издание, стоит 2,5 млн фунтов стерлингов. Здесь парочка принимает своих многочисленных друзей из числа звезд (правда, дружить с Меган все они начали только после известий о ее романе с Гарри): Амаль и Джорджа Клуни, Серегу Уильямс, Приянку Чопру и др. Здесь же отдохнула и мать герцогини Сассекс Дория Рагланд, которая приехала в Великобританию из США вроде как только на каникулы, но, по слухам, может остаться до тех пор, пока дочь не родит (а то и с внуком будет помогать).

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Фермерское поместье Котсуолд в 2011 году было перестроено и отремонтировано. В основном доме четыре спальни. Одна из них была переоборудована в гардеробную. Также имеются флигель с двумя кухнями, шикарные гостиные с панорамными окнами. На территории есть еще один коттедж с двумя спальнями – для гостей. Источник The Sun рассказывает, что "это место с потрясающими видами", при этом оно "необычайно уединенное".

"Меган обожает эту местность. Они с Гарри любят гулять с собаками по окрестностям, часто приглашают друзей". По слухам, Меган очень сложно отказаться от светских мероприятий и вечеринок со звездами, поэтому такие события муж устраивает для нее вдали от придирчивых глаз британцев-налогоплательщиков.

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Еще одно поместье: принц Гарри и Меган Маркл устраивают тайные вечеринки на природе

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Теги: принц гарри и меган маркл, поместье, британская королевская семья



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