В Челябинске из-за коммунальной аварии без тепла остались 149 жилых домов и 16 детских садов

В Челябинске из-за коммунальной аварии сотни домов остались без горячей воды и отопления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, для устранения крупной аварии на теплотрассе отключено горячее водоснабжение и отопление в северной зоне Металлургического района.

В результате без тепла остались 149 многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, 16 детских садов, 16 учебных заведений и 35 административных зданий.

Работы планируется завершить к 18 часам.