Первая рабочая неделя для уральцев будет снежной и ветреной

Первая рабочая неделя для жителей Екатеринбурга станет снежной и ветреной. По данным уральского гидрометцентра, с 9 по 11 января ожидается облачая погода с прояснениями и небольшой снег, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в городе температура опустится до -17 градусов по Цельсию, а скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. В четверг, 10 января, будет переменная облачность, без существенных осадков, а вечером небольшой снег. Температура составит от -10 до -16 градусов.

В пятницу сохранится облачная погода, днём в городе будет от -11 до -15 градусов.

Напомним, что 7 января и ночью 8 января местами в Свердловской области наблюдалось усиление ветра 23-25 м/с.

Отметим, что в последнюю неделю 2018 года в Свердловской области неделю стояли сильные морозы. Жители города замерзали на остановках в ожидании трамваев и автобусов. Также из-за резких перепадов температуры произошли несколько коммунальных аварий.