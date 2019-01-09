В Магнитогорске у торгового центра задержали мужчину, стрелявшего по прохожим

В Магнитогорске задержали местного жителя, стрелявшего по прохожим из аэрозольного пистолета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, инцидент произошел днем 7 января. Мужчина шел возле одного из крупных торговых центров города и производил выстрелы из аэрозольного пистолета "Удар М2" в сторону прохожих.

Мужчину до прибытия бойцов Росгвардии, удерживал на земле неравнодушный прохожий. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Стрелявшим оказался 34-летний ранее судимый магнитогорец.