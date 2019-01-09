Трое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Кемеровской области

В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек, в числе которых три ребенка.

Пожар произошел утром 9 января в поселке городского типа Тисульский, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Погибли 7- летний мальчик, 5-летняя девочка и 4-месячная девочка. Также в доме обнаружены тела 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки. Все они, кроме последней, являются родственниками.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело.

В конце ноября трое детей погибли на пожаре в Иркутской области. По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом.

Известно, что взрослых в момент пожара дома не было. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).