09 Января 2019
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Салах второй год подряд стал лучшим африканским игроком

Форварда английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха признали лучшим футболистом Африки за прошедший год, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Африканская конфедерация футбола вручила награду накануне в сенегальском Дакаре, 26-летний египтянин удостаивается её второй год подряд.

Отметим, что в минувшем году Салах стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги по итогам сезона-2017/18, отличившись 32 раза в 36 играх, став при этом лучшим игроком года в Англии. Вместе с "Ливерпулем" ему также удалось дойти до финала Лиги чемпионов. В составе национальной сборной Салах отметился двумя забитыми мячами на Чемпионате мира-2018, который прошел минувшим летом в России.

сборная Египта по футболу, Мохамед Салах(2018)|Фото: Накануне.RU

Кроме игрока "Ливерпуля" на приз также претендовали его одноклубник Садио Мане, выступающий за сборную Сенегала и нападающий "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг. Все три футболиста в итоге вошли в символическую сборную Африки 2018 года, которая также была объявлена накануне.

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Салах второй год подряд стал лучшим африканским игроком

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, Египет, Африка, футбол, игрок года



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