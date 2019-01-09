Салах второй год подряд стал лучшим африканским игроком

Форварда английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха признали лучшим футболистом Африки за прошедший год, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Африканская конфедерация футбола вручила награду накануне в сенегальском Дакаре, 26-летний египтянин удостаивается её второй год подряд.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB — CAF (@CAF_Online) 8 января 2019 г.

Отметим, что в минувшем году Салах стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги по итогам сезона-2017/18, отличившись 32 раза в 36 играх, став при этом лучшим игроком года в Англии. Вместе с "Ливерпулем" ему также удалось дойти до финала Лиги чемпионов. В составе национальной сборной Салах отметился двумя забитыми мячами на Чемпионате мира-2018, который прошел минувшим летом в России.

Кроме игрока "Ливерпуля" на приз также претендовали его одноклубник Садио Мане, выступающий за сборную Сенегала и нападающий "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг. Все три футболиста в итоге вошли в символическую сборную Африки 2018 года, которая также была объявлена накануне.