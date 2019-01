Салах второй год подряд стал лучшим африканским игроком

Африканская конфедерация футбола вручила награду накануне в сенегальском Дакаре, 26-летний египтянин удостаивается её второй год подряд.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB