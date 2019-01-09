По делу уральской "банды Тропиканки" вынесен новый приговор

В уральском городе Алапаевске вынесен новый приговор "банде Тропиканки". На этот раз речь идет о мошенничествах при получении кредитов на номинальных заемщиков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались семь человек: Светлана Степенько, Вячеслав Неглец, Евгений Шешуков, Илья Муравьев, Наталья Глаголева, Виктория Ярыныч и Оксана Костромина. Как показало расследование, индивидуальный предприниматель Глаголева заключила с одним из банков договор, по которому она была вправе реализовывать кредиты банка, предоставляемые на покупку товара - меховых и кожаных изделий. После этого она предложила своей знакомой Степенько (больше известной как "Тропиканка"), которая была должна ей деньги, искать людей, ведущих асоциальный образ жизни, оформлять по их документам на них кредит в банке и присваивать средства себе. Подельники помогали ей в осуществлении преступных планов.

Светлана Степенько

В результате в 2014-2016 годах от действий банды пострадали четыре банка и три микрофинансовые организации, сумма ущерба которых составила свыше 400 тыс. руб. С учетом ранее назначенного наказания по приговору Свердловского областного суда Алапаевский городской суд назначил Светлане Степенько за 39 преступлений (мошенничеств) 18 лет лишения свободы; Вячеславу Неглецу за 27 мошенничеств - 18,5 лет; Евгению Шешукову - 3,5 года; Илье Муравьеву за 17 мошенничеств - 22 года; Наталье Глаголевой за 12 мошенничеств - 3 года 10 месяцев лишения свободы.

Виктории Ярыныч за 12 преступлений суд назначил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, Оксане Костроминой за два преступления - обязательные работы на 480 часов.

При этом Неглец и Муравьев будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а Глаголева, Степенько и Шешуков - в колонии общего режима.

Напомним, в 2017 году в Свердловском областном суде был оглашен приговор по громкому делу "банды Тропиканки" об убийствах в поселке Нейво-Шайтанском.