09 Января 2019
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Глава Минстроя РФ приедет в Курган смотреть площадки под возможные новые инвестпроекты

11 января в Курган с официальным визитом приедет делегация Министерства строительства и ЖКХ РФ во главе с министром Владимиром Якушевым, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе главы Курганской области информацию о визите не подтвердили, но и не опровергли, дав понять, что пока четкой и согласованной программы визита нет.

Из собственных источников в правительстве Зауралья Накануне.RU стало известно, что Якушев посетит ряд предприятий, а также проведет совещание с участием руководителей зауральских управкомпаний и крупными застройщиками региона.

О визите главы Минстроя в регион договорился врио губернатора Вадим Шумков, использовав свои личные связи. Шумков много лет трудился под руководством Якушева в Тюменской области, политики хорошо знакомы и главе Зауралья не составило особого труда договориться о визите. Как отметил собеседник Накануне.RU, Шумков рассказал Якушеву на встрече в Москве о планах по привлечению инвестиций в регион - глава Минстроя согласился на поездку, чтобы посмотреть своими глазами площадки для возможных новых проектов на территории Зауралья в сфере строительства и ЖКХ.

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Глава Минстроя РФ приедет в Курган смотреть площадки под возможные новые инвестпроекты

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Теги: Курган, визит, Минстрой, Владимир Якушев, Вадим Шумков, инвестиции



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