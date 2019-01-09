Глава Минстроя РФ приедет в Курган смотреть площадки под возможные новые инвестпроекты

11 января в Курган с официальным визитом приедет делегация Министерства строительства и ЖКХ РФ во главе с министром Владимиром Якушевым, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе главы Курганской области информацию о визите не подтвердили, но и не опровергли, дав понять, что пока четкой и согласованной программы визита нет.

Из собственных источников в правительстве Зауралья Накануне.RU стало известно, что Якушев посетит ряд предприятий, а также проведет совещание с участием руководителей зауральских управкомпаний и крупными застройщиками региона.

О визите главы Минстроя в регион договорился врио губернатора Вадим Шумков, использовав свои личные связи. Шумков много лет трудился под руководством Якушева в Тюменской области, политики хорошо знакомы и главе Зауралья не составило особого труда договориться о визите. Как отметил собеседник Накануне.RU, Шумков рассказал Якушеву на встрече в Москве о планах по привлечению инвестиций в регион - глава Минстроя согласился на поездку, чтобы посмотреть своими глазами площадки для возможных новых проектов на территории Зауралья в сфере строительства и ЖКХ.