Уральский гонщик Сергей Карякин стал третьим на этапе "Дакар-2019"

Гонщик-квадроциклист из Екатеринбурга Сергей Карякин вошел в тройку лидеров по итогам второго этапа ралли-марафона "Дакар-2019", сообщил он в своем Instagram.

"Сегодня был второй боевой спецучасток. 340 боевых и 200 километров лиазон. Сложный спецучасток, честно могу сказать. Даже я немного подустал, но наша багги Сan-Am Maverick X rs показала себя хорошо", - написал спортсмен.

Сейчас Сергей Карякин занимает третье место с отставанием в 6 минут 35 секунд от первой строчки.

Напомним, что в 2017 году Сергей Карякин стал победителем ралли-марафона "Дакар-2017" в классе квадроциклов. Уральский спортсмен выступает на "Дакаре" с 2014 года, прошлогодняя победа стала его первой в этих соревнованиях. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов. В 2018 году Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку.