В Екатеринбурге на отлов 2 тысяч бездомных собак потратят больше 30 миллионов

Мэрия Екатеринбурга начала поиски подрядчика, который проведёт мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак. Как сообщается на едином сайте госзакупок, сумма такого контракта составляет 31 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается в документации, всего необходимо отловить более двух тыс. животных в пункты кратковременного содержания (ПКС). В этих местах должны быть ограждения или снаряды для занятий с собаками на площадке для выгула.

В штатном расписании ПКС должны находиться ветеринар, специалист по содержанию собак, кинолог и т.д.

В течение 11 месяцев собак должны пристроить. Несколько помещений, где будут жить животные, подготовят и оснастят всем необходимым.

Заявки принимаются до 18 января. Дата окончания контракта - 27 декабря 2019 года.