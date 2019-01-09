"Корпорация развития" продаст "Победу"? Оценщики изучают ямальский мост Северного широтного хода

Информация о том, что акционеры "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") намерены вывести из структуры важные активы получает новые подтверждения. Ранее стало известно, что Югра забирает у КР акции "Полярного кварца", на очереди - автомобильная часть моста через Надым на Ямале. В последний день 2018 г. стартовал процесс подготовки к продаже объекта, передает корреспондент Накануне.RU.

Открытый в 2015 г. мост через реку Надым получил символичное название "Победа" - переправа стала первым сооружением Северного широтного хода, проекта, который находится в портфеле "Корпорации развития" с момента её основания. Сегодня Корпорация уже не имеет никакого отношения к Северному широтному ходу, строить линейную часть будет ООО "СШХ" (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, 49,9% – у "дочки" РЖД "КРП-инвест"). Автомобильная часть мостового перехода и съезды остались в собственности "Корпорации развития", но вскоре Корпорация может их лишиться.

31 декабря 2018 г., в выходной день, "Корпорация развития" провела закупку на определение рыночной стоимости имущества у единственного поставщика - АО "Югра экспресс оценка". Как следует из документов закупки, за 380 тыс. руб. компания должна провести оценку рыночной стоимости объектов СШХ: автодорожной части, протяженностью 1,3 км, путепровода, съезда, левобережного и правобережного автодорожных подходов к мосту.

"Результаты оценки предполагается использовать в качестве независимого экспертного суждения о наиболее вероятной на дату оценки рыночной стоимости объекта оценки для внутренних целей заказчика", - говорится в закупочной документации.

Право собственности на объекты инфраструктуры Корпорация зарегистрировала в сентябре 2017 г., благодаря поправкам в законы ЯНАО, принятым в 2017 г., "Корпорация развития" не платит налог на имущество в отношении объектов СШХ. В 2017 г. за содержание моста платила Корпорация, однако в конце года правительство Ямала предложило передать конструкцию в аренду округу. Вероятнее всего, оценка проводится с целью передачи мостового перехода в собственность ЯНАО.

Напомним, что в 2018 г. акционеры не смогли принять решение о выкупе части дополнительной эмиссии "Корпорации развития" для достройки объектов в рамках шестистороннего соглашения с "Транснефтью", 1,2 млрд руб. должен был перечислить Ямал. В пресс-службе губернатора уточняли, что вопрос находится в стадии переговоров. На фоне увеличения финансовых вливаний был изменен состав наблюдательного совета "Корпорации развития" - пост председателя заняла директор департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Олеся Швагер. При этом генеральным директором Корпорации является ставленник Югры Сергей Черняев.

Как уже отмечало Накануне.RU, основные акционеры усилили контроль за "Корпорацией развития" после ухода временного гендиректора Сергея Новицкого, который оставил Корпорацию в предбанкротном состоянии. На сегодняшний день рассмотрение иска о банкротстве "Корпорации развития" в арбитраже приостановлено. По словам источников агентства, именно "старания" бывшего руководителя помогли "Мостострою-12" выиграть суд о выплате долга за строительство надымского моста, впоследствии право требования с "КР" почти 2 млрд руб. перешло нескольким компаниям, которые требуют обанкротить структуру.