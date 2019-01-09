Жители Магнитогорска требуют снести дом, где в результате взрыва обрушился подъезд

Более 77,5 тысяч человек подписали петицию с требованием расселить дом в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва обрушился подъезд.

Напомним, обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса произошло утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Ранее жителям разрешили вынести из квартир свои вещи. Как сообщало Накануне.RU, те, у кого есть возможность, уезжают. По их словам, они боятся жить в этом доме.

"В данный момент в дом вернулись единицы семей, кому не куда больше идти, остальные ютятся у родственников и друзей. Всем страшно возвращаться в пострадавший дом. Но самое страшное для них даже не физические последствия. Те, кто пробовал вернуться домой, не могут находиться длительное время в своих квартирах, где испытали такие страшные минуты своей жизни. Вероятно, уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах", - написал автор петиции.

Власти приняли решение снести седьмой и восьмой подъезды дома. После завершения демонтажа будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов дома. Окончательные решения будут приниматься на основании этой экспертизы.

Автор петиции просит пересмотреть решение о разделении дома, поскольку повреждения обнаружили и жильцы других подъездов – трещины на стыках плит и следы деформации балконов. Петиция адресована губернатору Борису Дубровскому и главе Магнитогорска Сергею Бердникову.