09 Января 2019
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Политика За рубежом

Япония надеется на поддержку США при подписании мирного договора с Россией

Специальный советник главы японского правительства Кацуюки Каваи заявил, что Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе о мирном договоре с Россией.

Он добавил, что данный документ необходим для противодействия Китаю со стороны Японии и США, сообщает Regnum.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил намерение продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. Однако сложно принять кардинальное решение, пока не прояснится вопрос с размещением американских баз на территории страны, добавлял он.

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Япония надеется на поддержку США при подписании мирного договора с Россией

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Теги: япония, россия, сша, мирный договор



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