Росавиация просубсидирует девять авиамаршрутов из Перми

Росавиация утвердила список маршрутов, которые в 2019 г. получат субсидии. Всего в список вошли 197 маршрутов по всей России, из них девять - авиамаршруты из Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Финансовую поддержку получат авиакомпания "Сибирь" на авиаперевозку пассажиров из Перми в Новосибирск, авиакомпания "Азимут" - на перевозку в Нижний Новгород, авиакомпания "ЮВТ АЭРО" - на перевозки в Казань, Нижневартовск, Самару, Ноябрьск, Салехард, Новый Уренгой, а также компания "ЮТэйр" в Сургут.

Некоторые направления получат также субсидии из краевого бюджета и региона, куда выполняется перелет.

Добавим, что пассажиропоток Пермского аэропорта по итогам 2018 г. увеличился на 1,5 млн человек, что на 13,5% больше по сравнению с прошлым годом. В Минтрансе Прикамья сообщают, что рост пассажиропотока связан с увеличением авиационных направлений.