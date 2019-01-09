09 Января 2019
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Наука и техника В России

В Роскосмосе опровергли сообщения о выходе из лунной программы NASA

Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко опроверг сообщения о вероятном выходе госкорпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.

Кроме того, по его словам, предположения об отказе от других обязательств не имеют под собой основы, пишет "Коммерсант". Действовать зеркально в Роскосмосе пока не собираются, сказал Устименко.

Ранее сообщалось, что запланированный на февраль визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США отложен. НАСА проинформировало российское ведомство о переносе поездки на неопределенный срок.

В сентябре Рогозин заявлял, что Россия может предложить свой проект окололунной станции.

Роскосмос и NASA подписали меморандум о совместном создании The Gateway. Однако России было предложено взять на себя только строительство шлюзового отсека.

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В Роскосмосе опровергли сообщения о выходе из лунной программы NASA

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Теги: Роскомос, NASA, The Gateway, Владимир Устименко



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