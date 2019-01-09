09 Января 2019
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Спорт Свердловская область

Главный тренер "Автомобилиста" взял на себя ответственность после домашнего разгрома от СКА

Екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду потерпел разгромное поражение от питерского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла во вторник вечером и завершилась со счетом 0:6, передает корреспондент Накануне.RU.
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В составе гостей по шайбе забросили Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов, Евгений Кетов и Артем Земченок. После игры главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов заявил, что всю ответственность за это поражение берет на себя.

"Неправильно готовил команду", - приводит его слова официальный сайт питерского клуба.

Несмотря на этот результат, "Автомобилист" продолжает с большим отрывом лидировать в Восточной конференции.

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Главный тренер "Автомобилиста" взял на себя ответственность после домашнего разгрома от СКА

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Теги: Автомобилист, СКА, поражение, чемпионат



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