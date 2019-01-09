09 Января 2019
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Общество В России

"Почта России" начала взимать пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах

"Почта России" с 9 января будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов. С начала года беспошлинный порог снижен в два раза, до €500.
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"Поста России", согласно приказу Минфина, является единственным уполномоченным оператором для совершения таможенных операций с товарами, купленными в иностранных интернет-магазинах. Оплачивать пошлину покупатель будет при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина банковской картой.

При расчете пошлины ФГУП будет учитывать и указывать общий вес и стоимость товаров, которые покупатель приобрел за календарный месяц, пишет "Коммерсант". Если сумма покупок в течение месяца превысит €500 или максимальный вес в 31 кг, пошлина увеличится до 30% стоимости товара сверх лимита.

Участники рынка говорят о неизбежном росте цен на международные отправления.

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"Почта России" начала взимать пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах

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Теги: пошлины, онлайн-магазины, Почта России



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