Лаос вернул России 30 танков Т-34

Во Владивосток доставлены 30 возвращённых из Лаоса танков Т-34.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, техника будет переправлена по железной дороге в Московскую область. В дальнейшем её планируется использовать при проведении Парадов Победы, а также для обновления музейных экспозиций и съёмок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

Отмечается, что танки, до недавнего времени стоявшие на вооружении лаосской армии, полностью исправны.

Т-34 ("тридцатьчетвёрки") — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускавшийся серийно с 1940 года и в течение 1942 — 1947 гг. бывший основным танком Рабоче-крестьянской красной армии и Вооружённых сил СССР.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом месяце исполнилось 120 лет со дня рождения конструктора "тридцатьчетвёрки" Михаила Кошкина.