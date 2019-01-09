09 Января 2019
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Лаос вернул России 30 танков Т-34

Во Владивосток доставлены 30 возвращённых из Лаоса танков Т-34.
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Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, техника будет переправлена по железной дороге в Московскую область. В дальнейшем её планируется использовать при проведении Парадов Победы, а также для обновления музейных экспозиций и съёмок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

Отмечается, что танки, до недавнего времени стоявшие на вооружении лаосской армии, полностью исправны.

Т-34 ("тридцатьчетвёрки") — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускавшийся серийно с 1940 года и в течение 1942 — 1947 гг. бывший основным танком Рабоче-крестьянской красной армии и Вооружённых сил СССР.

танки Т-90, Т-34, Т-72(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом месяце исполнилось 120 лет со дня рождения конструктора "тридцатьчетвёрки" Михаила Кошкина.

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Лаос вернул России 30 танков Т-34

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Теги: Лаос, Россия, РФ, Т-34, танки, военная техника, Великая Отечественная война



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