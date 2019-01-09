Трамп выступил с обращением к нации о растущем кризисе на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарным кризисом. Об этом он заявил вчера, 8 января, в своём телеобращении к нации.

В начале своего выступления, как передаёт РБК, глава Белого дома привёл данные по нелегальной миграции, убийствам с участием нелегалов и объёмам наркотиков, незаконно переправляющихся через открытую границу.

Он также отметил, что в данной ситуации страдают в первую очередь афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки из-за снижения зарплат и потери рабочих мест.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что строительство стены на границе быстро себя окупит.

"Стоимость нелегальных наркотиков превышает $500 млрд в год — гораздо больше, чем $5,7 млрд, которые мы запросили у Конгресса, — отметил он. — Стена также будет оплачена косвенно, за счёт нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой".

В целом речь американского лидера, как отмечает издание, была непохожа на многие его выступления в прошлом из-за принципиально иного тона.



"Когда я стал президентом, я поклялся защищать нашу страну. Я буду это делать всегда. Помоги мне господь. Спасибо и спокойной ночи!", — закончил свою речь Трамп.