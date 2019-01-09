09 Января 2019
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Общество За рубежом

Судебный процесс по делу Харви Вайнштейна начнётся в мае

Начало судебного процесса по делу продюсера Харви Вайнштейна запланировано на 6 мая.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, голливудский кинодеятель был арестован 25 мая прошлого года по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Всего с начала скандала на Вайнштейна пожаловались более 70 женщин.

Как передаёт ТАСС, процесс, предположительно, будет продолжаться около шести недель и начнётся с подбором жюри присяжных.

Защита продюсера заявила, что сторона обвинения намерена обратиться к суду с просьбой приобщить к делу материалы, напрямую не касающиеся дела, а именно — показания женщин, утверждающих об имевших место домогательствах со стороны Вайнштейна, но не подавших на него исков.

Харви Вайнштейн, Джессика Альба(2017)|Фото: www.spletnik.ru
Харви Вайнштейн и Джессика Альба

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Судебный процесс по делу Харви Вайнштейна начнётся в мае

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Теги: Харви Вайнштейн, домогательство, изнасилование, суд, харвигейт



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Ранее 25.05.2018 15:03 Мск В Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании арестован продюсер Харви Вайнштейн

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