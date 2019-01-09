09 Января 2019
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"Полицейский с Рублевки" и "Т-34" заработали больше 1 млрд рублей в российском прокате

За новогодние каникулы российские картины "Полицейский с Рублевки" и "Т-34" заработали в отечественном прокате 1 млрд руб.

Стартовавшая 20 декабря комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова принесла своим создателям почти 1,4 млрд руб. Фильм основан на одноименном сериале канала ТНТ, его сняли те же люди, что создавали сериал. Как ожидается, по итогам проката картина соберет 1,7 млрд руб.

Лента о войне "Т-34" Алексея Сидорова собрала в российском прокате 1,29 млрд руб. за более короткий срок – на больших экранах она появилась 1 января. "Т-34" поставил рекорд среди российских фильмов по сборам в первый уикенд: с 3 по 6 января кинокартина собрала 713 млн руб. без учета сборов в странах СНГ.

Прежде рекордсменом по сборам в первые выходные проката на протяжении пяти лет был фильм "Вий" – 602 млн руб., сборы "Сталинграда" составляли 525 млн, "Экипажа" – 465 млн, сообщает "Ведомости".

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"Полицейский с Рублевки" и "Т-34" заработали больше 1 млрд рублей в российском прокате

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Теги: кино, фильмы



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