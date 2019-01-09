Американские сенаторы заблокировали закон о санкциях против РФ за помощь Сирии

Законопроект о санкциях против РФ за помощь Сирии нашёл поддержку менее двух третей из ста сенаторов США, из-за чего вчера, 8 января, не состоялось соответствующего голосования.

Как сообщает "РИА Новости", заблокированный документ предполагает закрепление в форме закона различных ограничений против Дамаска и против его ближайших союзников — Москвы и Тегерана. Санкции традиционно подразумевают блокирование находящихся в американской юрисдикции счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для фигурантов списка.

Представители Демократической партии изначально заявляли, что не будут поддерживать какие-либо законопроекты, не направленные на прекращение "штатдауна". В итоге за дальнейшее рассмотрение документа высказались лишь 56 членов Сената при необходимых 60 голосах.

Проект закона внесён на новое рассмотрение.