09 Января 2019
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Политика За рубежом

Американские сенаторы заблокировали закон о санкциях против РФ за помощь Сирии

Законопроект о санкциях против РФ за помощь Сирии нашёл поддержку менее двух третей из ста сенаторов США, из-за чего вчера, 8 января, не состоялось соответствующего голосования.

Как сообщает "РИА Новости", заблокированный документ предполагает закрепление в форме закона различных ограничений против Дамаска и против его ближайших союзников — Москвы и Тегерана. Санкции традиционно подразумевают блокирование находящихся в американской юрисдикции счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для фигурантов списка.

Представители Демократической партии изначально заявляли, что не будут поддерживать какие-либо законопроекты, не направленные на прекращение "штатдауна". В итоге за дальнейшее рассмотрение документа высказались лишь 56 членов Сената при необходимых 60 голосах.

Проект закона внесён на новое рассмотрение.

сенат США(2017)|Фото: i2.wp.com

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Американские сенаторы заблокировали закон о санкциях против РФ за помощь Сирии

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Теги: США, Сенат США, санкции, антироссийские санкции, РФ, Сирия



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