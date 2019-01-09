09 Января 2019
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Названа очередная возможная версия гибели группы Дятлова

Уральский радиолюбитель Валентин Дегтерёв выдвинул новую версию гибели группы Дятлова.

В 1999 году редакцию "Уральского рабочего" пришло письмо от жителя Верхней Салды, Николая Кузьминова. Тот прочитал рассказ от 30.01.1999 года под названием: "Цена гостайны-девять жизней".

Как пишет Дегтерёв в своем блоге, в 1959 году автор письма служил срочную службу на Северном Урале. После пропажи группы туристов его и десять его однополчан, оправили на склон перевала искать погибших людей.

"Кузьминов был уверен, что причиной гибели группы стал контакт с так называемыми огненными шарами. Видимо Кузьминов был уверен в том, что это были ракеты. С ним самим чуть не случилась такая же трагедия. Интересно, что никто кроме Николая Ивановича об этом случае не упоминает. Как-то они наблюдали такой шар. Их вызвал из палатки дневальный, который первым заметил его на ночном небе. Через 5-6 минут разум людей помутился, и они стали расходится в разные стороны. Спасло их только то, что Кузьминов (по команде руководителя) стал стрелять в воздух из пистолета. После ЧП военнослужащие дали радиограмму с просьбой организовать их эвакуацию. Им ответили, что данное явление было связано с испытаниями(!) ракетного топлива на водороде. Явление не опасное, если в это время не выходить наружу из палатки.Солдатам пообещали, что испытаний (на время поисков) больше не будет", - говорит ученый.

"Выяснить правоту написанного Кузьминовым невозможно. В сентябре 2001 года он скончался от инфаркта миокарда. Вдова его про эту историю ничего не знает. Он ей не рассказывал", - пишет Дегтерёв.

(2019)|Фото: https://cont.ws/@valentindeg/1186243

По его данным, в месте катастрофы проводились натурные испытания ракетных двигателей. "Скорее всего при помощи ракет ЗРК С-75. Одна деталь. Ракетная установка имела: двухступенчатую ЗУР. Первая ступень (ускоритель - пороховой, вторая ступень-жидкостная. Кстати, момент старта таких ракет есть и на снимках поисковых работа сезона 1959 года. В качестве топлива использовался водород, а так же метиловый спирт, как важный компонент топлива. Метиловый спирт позволял топливу не замерзать на морозе, хотя имел несколько более низкую температуру детонации, чем кислород. Где находился стенд для испытания, я уже описал в своей недавней статье. У склона горы Отортен. Подрыв ракеты на небольшой высоте вызвал панику среди туристов. А пары метилового спирта, вызвали опьянение и дезориентацию группы. Кроме того, метанол вызывает гиперемию (переполнение кровью какого-либо органа) и отёк зрительного нерва и сетчатки, которые в результате приводят к их атрофии и слепоте. Так, что все разговоры о том, что люди могли ослепнуть имеют все шансы на то, что бы быть правдой. Именно о метаноле я писал сравнительно недавно. Но версию того, что метанол мог быть в ракетном топливе, тогда я не рассматривал", - заключает уральский радиолюбитель.

Ранее радиолюбитель Валентин Дегтерёв из Нижнего Тагила сделал очередное заявление по гибели группы Дятлова. Он рассказал, что нашёл следы крови на небольшой записной книжке Зины Колмогоровой, которая вела дневник во время похода.

Напомним, группа Дятлова погибла в 1959 г. в горах Северного Урала. Студенты приурочили свой поход высшей на тот момент третьей категории сложности к очередному съезду КПСС. Сегодня существуют различные версии гибели туристов, от техногенной до конспирологической, однако полной ясности нет.

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Названа очередная возможная версия гибели группы Дятлова

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Теги: группа Дятлова, расследование



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