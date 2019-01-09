Всемирный банк сообщил о росте российской экономики в 2018 году

Темпы роста российской экономики в 2018 году росли.

Об этом сообщает Всемирный банк. Как говорится в докладе организации, инфляция в стране оставалась низкой.Из документа следует, что несмотря на ужесточение экономических санкций в отношении Москвы, инфляция оставалась относительно низкой и стабильной, а объемы нефтедобычи росли.

По данным Всемирного банка, благодаря устойчивой внутренней экономической активности, рост экономики РФ ускорился в прошлом году до 1,6%.

Тем временем, как отмечают авторы доклада, в текущем году произойдет замедление российской экономики до 1,5%. В 2020 и 2021 году ВБ ожидает увеличение темпов роста ВВП страны до 1,8%, сообщает ТАСС.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал "вполне позитивными" экономические итоги года. Такое мнение он озвучил в ходе традиционной беседы с телеканалами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Темпы роста за 10 месяцев 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика, но рост продолжается, и он соответствует плюс-минус тому, что есть в европейских странах", - заявил глава кабмина.

При этом он подчеркнул, что "нам нужны другие темпы роста, чтобы развиваться дальше", напомнив о целях по росту, заложенных в указе президента РФ.

Он также упомянул, что впервые за несколько лет в России профицитный бюджет. "Похвалил" глава правительства и инфляцию, которая, по оценке кабмина, составит 3,5% по итогам года. По словам Медведева, российская экономика имеет "запас прочности".