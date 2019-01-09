09 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кинорецензия: фильм "Т-34"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Вступили в силу новые тарифы ОСАГО

9 января в России вступает в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет от 2 тыс. 746 руб. до 4 тыс. 942 руб. вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 руб.

Также с сегодняшнего дня уточняется разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо четырех, действовавших ранее. Для водителей 16-21 лет со стажем управления автомобилем до двух лет увеличивается максимальный коэффициент - до 1,87 с 1,8, также с 1,8 до 1,87 увеличивается коэффициент для полисов "мультидрайв". Начинают действовать скидки за стаж и возраст, самая большая - 7% устанавливается для водителей в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет. Прежняя система ОСАГО скидок за стаж и возраст не предусматривала, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы предложили не учитывать износ запчастей при страховой выплате по ОСАГО. Проект в "нижнюю палату" федерального собрания внести депутаты "Справедливой России".

Сейчас денежные выплаты по ОСАГО рассчитываются с учетом износа - вычета из выплаты за то, что старые детали меняются на новые. В настоящее время денежные выплаты рассчитываются с учетом износа деталей, который может составлять до 50% стоимости новых запчастей. Вместе с тем при возмещении в натуральной форме, которая после поправок стала приоритетной, износ не учитывается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ОСАГО, тарифы, автолюбители



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 346

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети