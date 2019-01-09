Вступили в силу новые тарифы ОСАГО

9 января в России вступает в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет от 2 тыс. 746 руб. до 4 тыс. 942 руб. вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 руб.

Также с сегодняшнего дня уточняется разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо четырех, действовавших ранее. Для водителей 16-21 лет со стажем управления автомобилем до двух лет увеличивается максимальный коэффициент - до 1,87 с 1,8, также с 1,8 до 1,87 увеличивается коэффициент для полисов "мультидрайв". Начинают действовать скидки за стаж и возраст, самая большая - 7% устанавливается для водителей в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет. Прежняя система ОСАГО скидок за стаж и возраст не предусматривала, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы предложили не учитывать износ запчастей при страховой выплате по ОСАГО. Проект в "нижнюю палату" федерального собрания внести депутаты "Справедливой России".

Сейчас денежные выплаты по ОСАГО рассчитываются с учетом износа - вычета из выплаты за то, что старые детали меняются на новые. В настоящее время денежные выплаты рассчитываются с учетом износа деталей, который может составлять до 50% стоимости новых запчастей. Вместе с тем при возмещении в натуральной форме, которая после поправок стала приоритетной, износ не учитывается.