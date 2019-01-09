Стало известно, в каких регионах РФ зарплаты будут расти с наибольшими темпами

Стало известно, в каких регионах России зарплаты будут расти с наибольшими темпами.

Об этом сообщил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, ссылаясь на данные, содержащиеся в прогнозе Минэкономразвития. В Центральном ФО наибольшие зарплаты прогнозируются у москвичей - 73,7 тыс. руб., а в будущем году повысятся до 77,8 тыс. руб.

Наибольшая заработная плата в Северо-Западном федеральном округе ожидается у жителей Ненецкого автономного округа. Их средняя зарплата в наступившем году составит 83,5 тыс. руб., а в 2020 — 88 тыс. Аналогичные темпы роста ожидаются у жителей Мурманской области и Санкт-Петербурга. Их зарплата поднимется до 54 тыс. руб. в этом году, и до 62 тыс. - в следующем.

Самые высокие зарплаты в стране ожидаются на Чукотке. В 2019 году она составит 95,5 тыс. руб. в месяц, в 2020 — около 101 тыс. руб. в месяц.

Как сообщалось ранее, рост зарплат в 2018 г. не сможет привести в росту реальных доходов населения. Параллельно с зарплатами выросли расходы россиян, к тому же жители стали меньше откладывать и тратить больше денег на обслуживание кредитов, говорится в обзоре "Комментарии о государстве и бизнесе" заместителя директора Центра развития Высшей школы экономики Светланы Мисихиной.

2018 г. может стать пятым годом падения реальных доходов. За январь-ноябрь 2018 года реальные доходы россиян снизились на 0,1% в годовом выражении, если негативная динамика показателя сохранится в декабре, то реальные доходы граждан по итогам 2018 года вновь сократятся, сообщает РБК со ссылкой на доклад.