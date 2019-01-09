В интернете высмеяли попытки объяснить "пьяный" вид Порошенко

Пользователи социальных сетей отреагировали на заявление журналиста из Украины Юрия Бутусова, который попытался объяснить, почему украинский президент Петр Порошенко выглядел не трезвым на фото с военного мероприятия, которое состоялось в 2015 году.

Снимок был сделан в Новых Петровцах во время демонстрации образцов военной техники, которые закупила Нацгвардия Украины. На фотографии видно, что у главы государства красное опухшее лицо и полузакрытые глаза.

По словам Бутусова, военные предложили Порошенко выстрелить и снайперской винтовки, но не предупредили его о мощной отдаче. В результате президент получил травму, однако решил выступить, надев кепку, прикрывающую лицо. Как отметил журналист, Порошенко на том мероприятии произнес "вполне четкую речь".

Тем временем, пользователи интернета заметили, что Порошенко нередко выглядит подобным образом.

"Видимо, частенько Петя к оптике прикладывается" – написал @_Flagman. "Он, видно, любит стрелять", – заметил @63Utkin, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в феврале 2015 года Порошенко удивил многих. Сначала возмущение общественности вызвала его бурная радость на поминальной молитве о "невинных жертвах евромайдана", а потом в сеть были выложены фотографии шоколада Roshen с символикой 23 февраля в то время, как Порошенко отказался праздновать День защитника Отечества и предпочел день предателя-бандеровца.

Так, поминальная молитва о "невинных жертвах евромайдана", прошедшая 22 февраля, почему-то вызвала бурную радость и улыбки на лицах Порошенко и приглашенных еврочиновников. Наблюдатели отмечают, что, возможно, Петр Порошенко опять был "слегка пьян". Эта церемония стала частью формальных мероприятий, посвященных вооруженному перевороту в феврале 2014 года.