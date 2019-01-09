09 Января 2019
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Общество В России За рубежом

Волочкова решила остаться жить на Мальдивах

Российская балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы.

Она решила остаться там. "Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять", — написала артистка на своей странице в Instagram. По словам Волочковой, в настоящее время она ищет школу для дочери.

В декабре Волочкова озадачила своих горячих поклонников. Отвечая на комментарии в Instagram, звезда заявила, что она выступает только в благотворительных целях и коммерческих концертов в ближайшее время, видимо, не будет. Стоит отметить, что Волочкова уже почти год как начала анонсировать "грандиозное шоу", которое она, якобы, готовит. Непонятно, будет ли оно коммерческим или тоже "благотворительным".

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Волочкова решила остаться жить на Мальдивах

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Теги: Мальдивы, Волочкова



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