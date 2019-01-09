09 Января 2019
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Общество За рубежом

Представлен новый логотип "Евровидения-2019"

Представлен официальный логотип международного песенного конкурса "Евровидение-2019", который будет проходить 14-18 мая 2019 года в Тель-Авиве.

"Вдохновленные лозунгом мероприятия "Евровидение-2019" Dare to Dream (Позволь себе мечтать), Европейский вещательный союз (EBU) и израильская телерадиовещательная корпорация "Кан" рады представить дизайн мероприятия этого года: три треугольника, которые сияют вместе, как Золотая Звезда", - говорится в сообщении на официальном сайте "Евровидения".

Новый логотип состоит из треугольника, который, по словам его создателей - "одна из древнейших форм в мире, является краеугольным символом, который повсеместно встречается в искусстве, музыке, космологии, представляя связь творчества и природы".

Похожий дизайн будет отображен и в оформлении главной сцены конкурса, который пройдет в Тель-Авиве.

Продажа билетов начнется в конце января, сообщает РИА "Новости".

(2019)|Фото: eurovision.tv

На Евровидение-2019 предложили отправить 51-летнего Филиппа Киркорова. Инициативу высказал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он напомнил, что ранее артист уже участвовал в конкурсе.

"У Филиппа Киркорова на этот счет как раз есть незакрытый гештальт. Он в 90-х годах не смог покорить этот конкурс, затем предпринял попытки это сделать руками других артистов", отметил Манукян.

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Представлен новый логотип "Евровидения-2019"

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Теги: Евровидение, конкурс, музыка



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