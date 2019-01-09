09 Января 2019
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Происшествия В бывшем СССР

В Узбекистане подросток в наушниках попал под поезд

В Узбекистане подросток попал под поезд, когда шел по путям в наушниках.

Состав следовал по направлению Саратов — Ургенч — Ташкент.

Инцидент произошел неподалеку от вокзала Нукуса. Машинист издали увидел подростка, идущего между рельсов, и применил торможение, одновременно подавая звуковые сигналы. Локомотив, не успев остановиться, сбил подростка.

На видео, которое появилось в Сети, слышно, как машинист после столкновения молился.

Как выяснилось, под колесами поезда оказался 17-летний парень, который слушал музыку в наушниках, работающих на полной громкости.

Подросток скончалась на месте происшествия, сообщают "Вести.ру".

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В Узбекистане подросток в наушниках попал под поезд

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Теги: поезд, Узбекистан



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