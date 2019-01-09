В Узбекистане подросток в наушниках попал под поезд

В Узбекистане подросток попал под поезд, когда шел по путям в наушниках.

Состав следовал по направлению Саратов — Ургенч — Ташкент.

Инцидент произошел неподалеку от вокзала Нукуса. Машинист издали увидел подростка, идущего между рельсов, и применил торможение, одновременно подавая звуковые сигналы. Локомотив, не успев остановиться, сбил подростка.

На видео, которое появилось в Сети, слышно, как машинист после столкновения молился.

Как выяснилось, под колесами поезда оказался 17-летний парень, который слушал музыку в наушниках, работающих на полной громкости.

Подросток скончалась на месте происшествия, сообщают "Вести.ру".