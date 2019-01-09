09 Января 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Суд Киева: Украинские политики вмешивались в американские выборы

Политические деятели Украины вмешивались в выборы президента США в 2016 году.

Об этом говорится в суда Киева, сообщает "Оппозиционная платформа — За жизнь". Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и депутат Верховной рады Сергей Лещенко распространяли сведения об участии Пола Манафорта, который на тот момент возглавлял предвыборный штаб Трампа, в деятельности "Партии регионов".

В результате раскрытия данных, Манафорт был вынужден покинуть пост в штабе Трампа, сообщает "Московский комсомолец".

В сентябре 2017 года Печерский суд Киева обязал генпрокуратуру возбудить уголовное дело о вмешательстве Украины в выборы президента США. Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

Кузьмин напомнил, что поданное им заявление о необходимости расследовать информацию, обнародованную президентом США Дональдом Трампом о противоправном вмешательстве украинских чиновников в выборы президента США, ранее было проигнорировано МВД, СБУ и ГПУ.

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Суд Киева: Украинские политики вмешивались в американские выборы

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Теги: Украина, США, выборы



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