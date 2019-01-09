В посольстве РФ прокомментировали сообщения о жизни Скрипалей в Британии

Российское посольство в Британии прокомментировало публикацию издания The Telegraph о жизни бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после отравления веществом "Новичок".

Как говорят в дипломатическом ведомстве, если читать статью внимательно, то можно понять: приведенная информация является лишь предположениями "людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях". В посольстве статью назвали домыслами, которые не заслуживают комментария.

В посольстве РФ отметили, что власти Британии нарушают свои международно-правовые обязательства, отвергая требования Москвы о консульском посещении российских граждан, скрывая их местонахождение и отказывая в правовой помощи российским следователям.

"Таким образом, граждане России Сергей и Юлия Скрипаль остаются на положении насильственно удерживаемых лиц", – сказали в дипведомстве.

Ранее двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория прокомментировала публикацию The Daily Telegraph о жизни экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери после инцидента в Солсбери.

По данным британского издания, Сергей и Юлия Скрипаль проживают на юге Англии, а летом 2018 года их навещали друзья, среди которых были россияне.

Однако Виктория считает надуманным утверждение о том, что Юлия Скрипаль поддерживает связь со своими близкими в России.

Племянница Скрипаля отметила, что источник газеты говорит о контактах Юлии с "подругами в Москве", однако речь может идти лишь об одной подруге. Связывалась ли с ней Юлия, Виктория не знает.

Однако странно то, что Юлия не может позвонить своей 91-летней бабушке, матери Сергея Скрипаля, заявила она ТАСС.