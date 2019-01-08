Путин: Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа

Президент России Владимир Путин посетил Калининградское подземное хранилище газа и в режиме видеоконференции принял участие в запуске терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Объект позволит избавиться от зависимости поставок газа от транзита через прибалтийские государства.

По словам российского лидера, в последние годы много внимания уделялось энергоснабжению и энергобезопасности региона. В том числе и в связи с планами Евросоюза по выходу Прибалтийских государств из российского энергетического кольца, отметил Путин.

По словам президента, сегодня Калининградская область полностью автономна. Построенный терминал и его инфраструктура покрывают все потребности в газе Калининградской области, полностью, без задействования газопроводов через территорию сопредельных государств, подчеркнул он.