Над домом Скрипалей в Солсбери установят купол

Военные полностью демонтируют крышу дома Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает агентство Press Association.

Горожан уведомляют о том, что в ближайший месяц вокруг здания будут возведены строительные леса и установлен защитный купол. После этого команда военных специалистов разберет крышу дома и примыкающего к нему гаража.

Строительный мусор будут запечатан и вывезен, после чего строители должны будут возвести над домом новую крышу.

В июне российское посольство прокомментировало планы Лондона выкупить дом Скрипаля.

В дипведомстве заявили, что действия британских властей в отношении "загрязненных" объектов недвижимости в Солсбери по "делу Скрипаля" будут рассматриваться Москвой как попытка избежать прозрачного расследования инцидента.

Ранее издание The Times, ссылаясь на информированные источники сообщило, что власти Великобритании собираются выкупить дома экс-сотрудника ГРУ и пострадавшего полицейского Ника Бейли. Всего на выкуп домов, в том числе автомобилей и семейного имущества, будет потрачено около 1 млн фунтов.

Имущество Скрипаля и Бейли признали непригодным из-за заражения отравляющим веществом.