08 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кинорецензия: фильм "Т-34"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Над домом Скрипалей в Солсбери установят купол

Военные полностью демонтируют крышу дома Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает агентство Press Association.

Горожан уведомляют о том, что в ближайший месяц вокруг здания будут возведены строительные леса и установлен защитный купол. После этого команда военных специалистов разберет крышу дома и примыкающего к нему гаража.

Строительный мусор будут запечатан и вывезен, после чего строители должны будут возвести над домом новую крышу.

В июне российское посольство прокомментировало планы Лондона выкупить дом Скрипаля.

В дипведомстве заявили, что действия британских властей в отношении "загрязненных" объектов недвижимости в Солсбери по "делу Скрипаля" будут рассматриваться Москвой как попытка избежать прозрачного расследования инцидента.

Ранее издание The Times, ссылаясь на информированные источники сообщило, что власти Великобритании собираются выкупить дома экс-сотрудника ГРУ и пострадавшего полицейского Ника Бейли. Всего на выкуп домов, в том числе автомобилей и семейного имущества, будет потрачено около 1 млн фунтов.

Имущество Скрипаля и Бейли признали непригодным из-за заражения отравляющим веществом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Над домом Скрипалей в Солсбери установят купол

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скрипали, солсбери, дом, купол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 339

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети