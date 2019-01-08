Над домом Скрипалей в Солсбери установят купол
Военные полностью демонтируют крышу дома Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает агентство Press Association.
Горожан уведомляют о том, что в ближайший месяц вокруг здания будут возведены строительные леса и установлен защитный купол. После этого команда военных специалистов разберет крышу дома и примыкающего к нему гаража.
Строительный мусор будут запечатан и вывезен, после чего строители должны будут возвести над домом новую крышу.
В июне российское посольство прокомментировало планы Лондона выкупить дом Скрипаля.
В дипведомстве заявили, что действия британских властей в отношении "загрязненных" объектов недвижимости в Солсбери по "делу Скрипаля" будут рассматриваться Москвой как попытка избежать прозрачного расследования инцидента.
Ранее издание The Times, ссылаясь на информированные источники сообщило, что власти Великобритании собираются выкупить дома экс-сотрудника ГРУ и пострадавшего полицейского Ника Бейли. Всего на выкуп домов, в том числе автомобилей и семейного имущества, будет потрачено около 1 млн фунтов.
Имущество Скрипаля и Бейли признали непригодным из-за заражения отравляющим веществом.