08 Января 2019
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Происшествия Курганская область Уральский ФО

В Кургане мужчина пришел за бесплатной газировкой в "Бургер Кинг" с ведром

В Кургане в открывшийся на днях ресторан быстрого питания "BurgerKing" пришел мужчина с ведром.

Он дождался своей очереди за бесплатными напитками и без стеснения начал наполнять тару красного цвета Pepsi. Видеозапись появилась в соцсетях.

При этом любитель газировки, по всей видимости, опустошил аппарат. Объявление оповещает о том, что машина не работает.

Поступок жителя Кургана возмутил горожан. "Благодаря таким ненасытным животным мы лишились безлимита, спасибо", "Еще бы всей семьей пришел бы с ведрами", "Вы толи с голодного острова... Никогда не пили газировки?" - пишут они в комментариях.

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В Кургане мужчина пришел за бесплатной газировкой в "Бургер Кинг" с ведром

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Теги: газировка, ведро, кафе, курган



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