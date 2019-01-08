В Кургане мужчина пришел за бесплатной газировкой в "Бургер Кинг" с ведром

В Кургане в открывшийся на днях ресторан быстрого питания "BurgerKing" пришел мужчина с ведром.

Он дождался своей очереди за бесплатными напитками и без стеснения начал наполнять тару красного цвета Pepsi. Видеозапись появилась в соцсетях.

При этом любитель газировки, по всей видимости, опустошил аппарат. Объявление оповещает о том, что машина не работает.

Поступок жителя Кургана возмутил горожан. "Благодаря таким ненасытным животным мы лишились безлимита, спасибо", "Еще бы всей семьей пришел бы с ведрами", "Вы толи с голодного острова... Никогда не пили газировки?" - пишут они в комментариях.