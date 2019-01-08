Британские дипломаты намерены как можно скорее попасть к задержанному в Москве Уилану

Сотрудники британского посольства в Москве хотят как можно быстрее провести консульский визит к задержанному в России по подозрению в шпионаже Полу Уилану.

Об этом заявил РИА Новости представитель посольства Великобритании.

Как выяснилось, у Уилана есть американское гражданство, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии.

Напомним, гражданин США был задержан 31 декабря сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам Уилан заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу. Суд принял решение об аресте обвиняемого.