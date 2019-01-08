Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 43%

В "Укртрансгазе" сообщили, что объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%, передает УНН.

Отмечается, что объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 января уменьшился до 13,377 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что цена европейского газа для Украины установила рекорд. Так, в ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов. За месяц до этого газ из-за рубежа обходился стране в сумму около 323 доллара за тысячу кубометров.