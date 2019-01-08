08 Января 2019
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Политика Северо-Западный ФО В России

Путин в Петербурге успокоил расплакавшуюся девочку

Президенту России Владимиру Путину во время рождественского визита в Санкт-Петербург пришлось успокаивать плачущую девочку.

Президент специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с ребенком, который расстроился из-за того, что не успел сделать с ним фото.

Инцидент произошел в момент, когда российский лидер выходил из Петропавловского собора.

Путин уже сел в машину, но покинул ее, увидев девочку в слезах. "Чего ты заплакала?" - спросил глава государства и обнял ребенка, после чего сделал с ним снимок. Видео момента выложил в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Отметим, рейтинг президента к концу года заметно "просел". Как показал опрос, около двух трети россиян считают, что Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной.

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Путин в Петербурге успокоил расплакавшуюся девочку

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Теги: владимир путин, девочка, петербург



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