В Орле около 70 тысяч человек остались без холодной воды

Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Без воды остались 70 тысяч человек.

В зону отключения попали 703 многоквартирных дома, 5 поликлиник, 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад, написал Клычков в Instagram.

Жителям организована доставка воды. В 22-23 часа 8 января обещают полностью восстановить водоснабжение.

В декабре в Екатеринбурге несколько жилых домов остались без холодной воды из-за аварии. Коммунальными службами организован подвоз воды автоцистерной.