08 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО В России

В Орле около 70 тысяч человек остались без холодной воды

Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Без воды остались 70 тысяч человек.

В зону отключения попали 703 многоквартирных дома, 5 поликлиник, 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад, написал Клычков в Instagram.

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За последние годы, пожалуй, это самая крупная авария в системе жизнеобеспечения города Орла. От холодного водоснабжения было отключено 703 многоквартирных дома, а это 70000 человек, 5 поликлиник, 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад. Отключение подачи воды поставило под угрозу работу сразу нескольких городских котельных. Уже через полчаса после аварии на месте стали собираться руководители всех оперативных служб, руководство города и области, была организована очистка Кромского шоссе от нахлынувших потоков воды, дежурство коммунальной техники, прибыли экскаваторы, грейдера, вызвали крупный экскаватор. На 3 часа ночи удалось нормализовать работу котельных, организовать подпитку водой, стабилизировать отопление. В 4 часа место прорыва водовода было уже вскрыто и приступили к работам по демонтажу повреждённого участка трубы, к утру шестиметровый кусок трубы извлекли и приступили к обследованию прилегающих коммуникаций. В течение ночи отработали организацию доставки воды, были определены 19 мест Раздачи питьевой воды(ссылка на адреса), в близлежащие сетевые магазины организована дополнительная Доставка бутилированной воды, управляющие компании организовали изготовление и расклейку объявлений о местах выдачи воды. На утро 8 января все социальные объекты были обеспечены и водой, и теплом, срывов в работе не было. По утверждённому плану до 18 часов должны закончить замену повреждённого участка водовода, сложностью является то, что предстоит заменить чугунный участок трубы, каждый шов минимум три часа, и, если не будет сбоев, в 18 часов должны начать заполнять систему водой чтобы в 22-23 часа полностью восстановить водоснабжение. В 11 часов на месте аварии запланировано большое совещание со всеми службами для «сверки часов», сейчас организуем дополнительные места для подвоза технической воды населению. Всю дополнительную информацию по ходу восстановительных работ будем доводить оперативно через сми. К сожалению, в жизни большого города без аварий не бывает, спасибо жителям за понимание, ситуацию держу на личном контроле. На портале Орловской области размещён график подвоза воды для жителей домов города Орла, попавших в зону отключения https://orel-region.ru/index.php?

Публикация от Андрей Клычков (@klychkov_andrey)

Жителям организована доставка воды. В 22-23 часа 8 января обещают полностью восстановить водоснабжение.

В декабре в Екатеринбурге несколько жилых домов остались без холодной воды из-за аварии. Коммунальными службами организован подвоз воды автоцистерной.

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В Орле около 70 тысяч человек остались без холодной воды

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Теги: орел, вода, авария



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