В России идет разработка новой крылатой ракеты "Калибр-М"

В России ведутся работы по созданию новой крылатой ракеты "Калибр-М" для Военно-морского флота (ВМФ) с дальностью полета более 4,5 тыс. км, передает ТАСС.

Как сообщил источник, разработка "Калибра-М" включена в госпрограмму вооружения до 2027 года, до конца действия программы ракету должны передать флоту.

Отмечается, что она будет отличаться от предыдущих моделей не только дальностью стрельбы, но и габаритами. Вес ее боевой части приблизится к 1 т.

"Калибр" - новейший комплекс вооружения с дальностью полета свыше 2,5 тыс. км. Он был использован в Сирии для нанесения ударов по объектам террористов.

В 2015 году президент РФ Владимир Путин высоко оценил "российские Томагавки" и напомнил, что они могут оснащаться ядерной боеголовкой.

Напомним, разработчик крылатых ракет - ОКБ "Новатор", советское/российское предприятие, основанное в 1947 году как подразделение Машиностроительного завода им. М. И. Калинина в Свердловске. Занималось разработкой крупнокалиберных артиллерийских систем противовоздушной обороны. Выделилось в самостоятельное предприятие в 1991 году. С 2002 года входит в состав ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".