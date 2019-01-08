WADA не исключило новых антидопинговых дел после визита экспертов в Москву

Минспорт РФ ожидает визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 января. Они прибудут в Москву за базой данных столичной антидопинговой лаборатории, сообщил министр спорта Павел Колобков.

После получения экспертами доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории могут начаться новые расследования допущенных спортсменами нарушений. Как пишет "Коммерсант", об этом заявил президент WADA Крейг Риди.

Глава организации также добавил, что исполком WADA рассмотрит вопрос о том, считать ли Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA.

Ранее руководитель американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт вновь потребовал WADA лишить Россию статуса соответствия организации.

Напомним, USADA просила не восстанавливать Россию в правах из-за отказа Москвы признать доклад Макларена. В очередной раз Тайгарт потребовал отстранить Россию из-за того, что эксперты WADA так и не получили доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.