08 Января 2019
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Общество За рубежом

Сильнейшие снегопады в Австрии и Германии привели к гибели девяти человек

Мощные снегопады накрыли Австрию и юг Германии: минимум девять человек погибли, передает газета Bild.

В Австрии эвакуирован горнолыжный курорт Хохкар. Местные власти опасаются схода лавины, передает ТАСС.

В Баварских Альпах, в районе Мисбах, объявлен режим ЧС. Снег, толщина которого может составить около 2 м, грозит привести к обрушению зданий.

Снегопады, как ожидается, будут продолжаться в течение всей недели.

В 2013 году воздушное сообщение в ряде европейских стран было нарушено из-за сильных снегопадов и ледяного дождя. Годом ранее не менее 24 человек погибли в Европе в результате снегопадов.

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Сильнейшие снегопады в Австрии и Германии привели к гибели девяти человек

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Теги: снегопады, австрия, германия



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