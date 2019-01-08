Сильнейшие снегопады в Австрии и Германии привели к гибели девяти человек

Мощные снегопады накрыли Австрию и юг Германии: минимум девять человек погибли, передает газета Bild.

В Австрии эвакуирован горнолыжный курорт Хохкар. Местные власти опасаются схода лавины, передает ТАСС.

В Баварских Альпах, в районе Мисбах, объявлен режим ЧС. Снег, толщина которого может составить около 2 м, грозит привести к обрушению зданий.

Снегопады, как ожидается, будут продолжаться в течение всей недели.

В 2013 году воздушное сообщение в ряде европейских стран было нарушено из-за сильных снегопадов и ледяного дождя. Годом ранее не менее 24 человек погибли в Европе в результате снегопадов.