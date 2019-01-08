08 Января 2019
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Общество В России

В России вступил в силу запрет на "сухой алкоголь"

В России с 8 января вступили в силу поправки, запрещающие "сухой алкоголь".

Незаконным считается производство и оборот "пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества", предназначенной для получения продукции в жидком виде и содержащей в составе более 0,5% этилового спирта, передает РИА Новости.

Закон в декабре подписал президент Владимир Путин. Стоит отметить, что о запрете "сухого" алкоголя в правительстве высказывались еще в 2015 году.

В очередной раз тему поднял премьер-министр Дмитрий Медведев в 2017 году. Он отметил, что порошковая продукция потенциально и исключительно опасна для здоровья, она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов. В Евросоюзе и в США торговлю запретили, и производители решили экспортировать эту продукцию в Россию.

"Наша страна должна быть защищена от подобной экспансии, нечего им тут делать", - подчеркнул премьер-министр.

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В России вступил в силу запрет на "сухой алкоголь"

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Теги: сухой алкоголь, запрет



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