Трамп объявил конец "бесконечным войнам" США

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что Вашингтон намерен завершить те военные операции, в которых он не получает достаточной финансовой и военной помощи от других развитых стран.

"Бесконечные войны, особенно те, которые ведутся из-за ошибочных решений, принятых много лет назад, и те, в которых мы получаем недостаточную финансовую или военную помощь от богатых стран... в конечном итоге будут закончены!" - написал он.

Endless Wars, especially those which are fought out of judgement mistakes that were made many years ago, & those where we are getting little financial or military help from the rich countries that so greatly benefit from what we are doing, will eventually come to a glorious end! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2019 г.

4 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон начал вывод войск из Сирии. При этом он не назвал сроков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине декабря Трамп заявил о победе над ИГ и планах по выводу войск из Сирии. При этом он отметил, что это не означает прекращения существования коалиции.

Кроме того, по некоторым данным, США планируют сократить свое военное присутствие в Афганистане.