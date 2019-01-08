08 Января 2019
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Политика За рубежом

Трамп объявил конец "бесконечным войнам" США

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что Вашингтон намерен завершить те военные операции, в которых он не получает достаточной финансовой и военной помощи от других развитых стран.

"Бесконечные войны, особенно те, которые ведутся из-за ошибочных решений, принятых много лет назад, и те, в которых мы получаем недостаточную финансовую или военную помощь от богатых стран... в конечном итоге будут закончены!" - написал он.

4 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон начал вывод войск из Сирии. При этом он не назвал сроков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине декабря Трамп заявил о победе над ИГ и планах по выводу войск из Сирии. При этом он отметил, что это не означает прекращения существования коалиции.

Кроме того, по некоторым данным, США планируют сократить свое военное присутствие в Афганистане.

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Трамп объявил конец "бесконечным войнам" США

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Теги: дональд трамп, сша, войны



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