Аномальные морозы идут в регионы России

Синоптики прогнозируют аномальные морозы во многих российских регионах в ближайшие дни. Об этом передает ТАСС со ссылкой на МЧС и гидрометцентры.

В частности, в Центральном и Приволжском федеральных округах температура воздуха опустится до -27 °C.

Морозы около -30 °C ожидаются в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.

Похолодание придет и в Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую, Владимирскую и Рязанскую области.

В Москве специалисты также прогнозируют морозы - местами до -20 °C, возможны снег и гололедица.

Кроме того, синоптики в очередной раз прогнозируют ураган в Свердловской области. 8 января ветер усилится до 25 метров в секунду. Жителей просят быть осторожными на открытых площадках.

Отметим, что в Уральском регионе перед Новым годом неделю стояли сильные морозы. Жители Екатеринбурга замерзали на остановках в ожидании трамваев и автобусов. Также из-за резких перепадов температуры произошли несколько коммунальных аварий.