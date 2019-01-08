Племянница Скрипаля назвала надуманными сообщения о контактах сестры с близкими

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория прокомментировала публикацию The Daily Telegraph о жизни экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери после инцидента в Солсбери.

По данным британского издания, Сергей и Юлия Скрипаль проживают на юге Англии, а летом 2018 года их навещали друзья, среди которых были россияне.

Однако Виктория считает надуманным утверждение о том, что Юлия Скрипаль поддерживает связь со своими близкими в России.

Племянница Скрипаля отметила, что источник газеты говорит о контактах Юлии с "подругами в Москве", однако речь может идти лишь об одной подруге. Связывалась ли с ней Юлия, Виктория не знает.

Однако странно то, что Юлия не может позвонить своей 91-летней бабушке, матери Сергея Скрипаля, заявила она ТАСС.

Ранее хакеры из сообщества Anonymous опубликовали документы, которые доказывают, что разведслужбы Великобритании наняли специалиста по химоружию незадолго до отравления Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери.

В опубликованных документах говорится, что сотрудники проекта предлагали выслать из Великобритании российских дипломатов. Также в документах есть информация, что сотрудники британских спецслужб контактировали с вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля.