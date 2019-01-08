Жителей обрушившегося дома в Магнитогорске просят забрать ценные вещи

Жителей дома в Магнитогорске, где взорвался газ, просят забрать найденные при разборе завалов ценные вещи.

По вопросам и правилам их получения необходимо обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел, сообщается на сайте горадминистрации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 20-89-52.

Напомним, обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса произошло утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Ранее жителям разрешили вынести из квартир свои вещи. Как сообщало Накануне.RU, те, у кого есть возможность, уезжают. По их словам, они боятся жить в этом доме.

Также сообщалось, что после завершения демонтажа седьмого и восьмого подъездов будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов дома. Окончательные решения будут приниматься на основании этой экспертизы.