08 Января 2019
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Политика За рубежом

Токио предложит Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

Токио может предложить Москве отказаться от взаимных требований каких-либо компенсаций, связанных с Южными Курилами, сообщает издание Yomiuri.

По данным источников газеты, соответствующий документ могут подписать одновременно с мирным договором между двумя странами.

Ожидается, что дополнительное соглашение поможет окончательно урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние отношения, передает РИА Новости.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые японская сторона продолжает считать своими "северными территориями".

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил намерение продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. В свою очередь, японский премьер заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов.

После этого член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал Токио воздерживаться от заявлений, подобных высказанному Абэ по курильскому вопросу.

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Токио предложит Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

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Теги: япония, курилы, россия, компенсации



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