На затонувшем корабле "Волга-Балт" не было русских

Не подтвердилась информация о россиянах, находившихся на борту судна "Волга-Балт", затонувшего сегодня около турецких берегов.

"Относительно затонувшего в Черном море в 80 километрах от турецкого побережья судна "Волга-Балт": проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась. По данным береговой охраны Самсуна, на судне было 11 граждан Украины и двое - Азербайджана", - говорится в сообщении посольства России в Турции, размещенного в Twitter дипмиссии.

Напомним, сообщение о ЧП с кораблем, следовавшим под панамским флагом, поступило турецким спасателям сегодня утром. Судно находилось в 80 км от берега провинции Самсун. К месту были направлены вертолеты.