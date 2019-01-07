07 Января 2019
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Происшествия За рубежом Украина

На затонувшем корабле "Волга-Балт" не было русских

Не подтвердилась информация о россиянах, находившихся на борту судна "Волга-Балт", затонувшего сегодня около турецких берегов.

"Относительно затонувшего в Черном море в 80 километрах от турецкого побережья судна "Волга-Балт": проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась. По данным береговой охраны Самсуна, на судне было 11 граждан Украины и двое - Азербайджана", - говорится в сообщении посольства России в Турции, размещенного в Twitter дипмиссии.

Напомним, сообщение о ЧП с кораблем, следовавшим под панамским флагом, поступило турецким спасателям сегодня утром. Судно находилось в 80 км от берега провинции Самсун. К месту были направлены вертолеты.

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На затонувшем корабле "Волга-Балт" не было русских

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Теги: волга-балт, корабль, русские



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